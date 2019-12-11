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Умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з операторами галузі, - депутат  

Новини » Енергетика     11.12.2019 - 16:07
Умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з операторами галузі, - депутат  
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Законопроект 2543 передбачає добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу

Запропоновані в законопроекті "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ. Про це заявила народний депутат України, співавтор законопроекту Людмила Буймістер на засіданні Комітету з палива та енергетики Європейської бізнес асоціації 10 грудня.

На засіданні Комітету відбулось ґрунтовне обговорення проблем функціонування ринку альтернативної енергетики з усіма його учасниками та спільно знайдено їх вирішення - у відповідності із дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Ми просто зобов’язані почати процес перемовин з індустрією, а як же ми бачимо майбутнє зеленої енергетики, щоб ми не допускали таких ситуацій кризових, як у нас створилася сьогодні, з яких виходити насправді набагато складніше. Ми маємо мати якусь візію, розуміння, куди ми рухаємось. Ми повинні донести це до іноземних інвесторів за кордоном, для того, щоб вони теж дивилися на цей ринок вже повністю об'єктивно, і розрахунки свої робили на підставі реальних розрахунків, реальних моделей, які система може витримати", - сказала Буймістер.

Вона наголосила, що законопроект 2543, що передбачає добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, є компромісним рішенням, погодженим з представниками галузі, і вони очікують на його якнайшвидше ухвалення.

"Найголовніше - підписати нові умови, які погоджені з індустрією", - наголосила Буймістер.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року. Один із співавторів законопроекту, народний депутат України Максим Єфімов, заявив, що проект є компромісним і сприятиме вирішенню проблем на ринку "зеленої" енергетики, а також наголосив на його підтримці більшістю учасників ринку.

Раніше президент України Володимир Зеленський на українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Раді рекомендують внести зміни до Податкового кодексу щодо податкових інспекцій Законопроєкт 2543 дозволить реалізувати ініціативу президента щодо розвитку "зеленої" енергетики, - експерти
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