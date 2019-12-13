Держава має знайти компроміс щодо "зеленого" тарифу, - еколог

Фото: Людмила Циганок (facebook.com cyganok mila)

Еколог закликала владу до компромісного рішення

Влада має знайти компромісне рішення проблеми "зеленого" тарифу, щоб втримати довіру інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні. Про це заявила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що зростання інвестицій в Україну стримує недовіра, яку бізнес має до дій української влади, і цю ситуацію потрібно змінювати.

"Ми робили опитування стейкхолдерів, чи взагалі є перепони, і які головні перепони для того, щоб інвестиції в Україну приходили. І 80% стейкхолдерів сказали, що єдина перепона – це недовіра бізнесу, інвестора до влади, до держави. Як довіру повернути, як знайти цю золоту середину, наразі всі стейкхолдери, маються на увазі і представники державних органів влади, і представники бізнесу, і інвестори включаються активно в діалог, шукають відповіді", - сказала Циганок.

На думку еколога, інвестори, що вкладають кошти в проекти з розвитку альтернативної енергетики, потребують відкритого і чесного діалогу з владою для розв’язання проблем, що виникли, зокрема стосовно "зеленого" тарифу. Вона вважає, що запропонований депутатами комітету з питань економічної політики законопроект №2543 є компромісним, і його ухвалення стане позитивним сигналом для інвесторів.

"Без публічного, без відкритого діалогу навряд чи повернеться довіра і навряд чи інвестиції в цю сферу будуть зростати. А без росту інвестицій в цю сферу ми розуміємо, що не буде досягнута ключова мета. Це буде дуже добрий знак і перший крок саме до такого результату", - наголосила Циганок.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ.

Раніше Європейсько-українське енергетичне агентство зазначало, що реструктуризація "зеленого" тарифу за законопроектом №2543 дозволить "Гарантованому покупцю" заощаджувати до 2,5 млрд грн на рік.