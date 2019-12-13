Компромиссный проект 2543 о "зеленом" тарифе нужно принять до конца года, - депутат

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В Раде призвали принять законопроект №2543 до конца года

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) необходимо принять до конца года, чтобы сохранить доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"Прежде всего, мы должны принять законопроект №2543 до конца года. Иначе, инвестиции уйдут, а бремя будет только увеличиваться. Призываю объединиться всю команду президента, депутатов Слуги народа, Кабмин, вокруг нашего законопроекта", - написала Буймистер.

Она выразила благодарность Минэконэнерго, которое поддержало депутатский законопроект, хотя и считает недостаточным сокращение тарифа. Нардеп подчеркнула необходимость принятия компромиссного решения, на которое согласятся инвесторы.

"Сегодня Минэкоэнерго вышло с заявлением относительно моего законопроекта о сокращении зеленого тарифа #2543. В Министерстве согласны с нашим подходом как законодателей и понимают, что важно находить компромисс с позицией инвесторов. Однако министерство считает недостаточными цифры сокращения тарифа. Я благодарна министерству за конструктивную позицию. За признание того, что существенная часть инвесторов, а это в основном инвесторы с международным капиталом, не согласились на предложения Минэнерго", - написала Буймистер.

Депутат отметила, что принятие единоличного решения властями относительно ретроспективного снижения "зеленого" тарифа, вызовет негативную реакцию со стороны бизнеса, развивающего альтернативную энергетику. И призвала министерство к поддержке варианта, предложенного депутатами, который позволит уменьшить бремя на бюджет и сохранить доверие инвесторов.

"Что значит не обращать внимания на позицию инвесторов? Это делать шаг относительно ретроспективного пересмотра условий их работы в Украине. Как следствие мы получим международные арбитражи, а инвесторы будут ссылаться на непризнание министерством их несогласия во время публичного обсуждения инициатив министерства. Тем не менее, мы находимся с министерством в одной лодке и движемся к одной цели – сохранить инвестиции в Украину, и уменьшить финансовое бремя на бюджет", - отметила депутат.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован проект проект 2543, который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, власть должна найти компромиссное решение проблемы "зеленого" тарифа, чтобы удержать доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Она считает предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект №2543 компромиссным, и отмечает, что его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.