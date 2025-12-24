Компромисс Украины по ЗАЭС - эксплуатация 50 на 50 с США, - Зеленский

Вопрос Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных пунктов мирного плана США по Украине. Сейчас стороны ищут компромисс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
Как сообщил президент, ЗАЭС - 12 пункт драфта мирного плана. Предложение США - Запорожская АЭС будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.
"Россияне считают, что они все равно сделают так, что ЗАЭС будет эксплуатироваться ими. Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество. И поэтому партнеры говорят, что хотят совместный механизм управления", - пояснил Зеленский.
По его словам, компромиссная позиция Украины - ЗАЭС эксплуатируется совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина - 50 на 50.
"50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% - США самостоятельно определяет свое распределение", - уточнил президент.
Он добавил, что надо демилитаризовать территорию станции, а также Энергодар и Каховскую ГЭС.
"О станции было, примерно, часов 15 разговоров. Это все очень сложные вещи", - отметил Зеленский.
Напомним, оккупация Россией Запорожской атомной электростанции продолжается с марта 2022 года. Там захватчики постоянно создают ядерную угрозу.
Российские войска размещают на территории станции технику и личный состав, ведут обстрелы, которые вызывают отключение электроэнергии, игнорируют правила ядерной безопасности и пытаются подключить АЭС к российской энергосети.
Оккупанты также инсценируют обстрелы, заставляют персонал работать по контрактам, а такая ситуация заставляет "Энергоатом" обращаться к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.
Соединенные Штаты Америки в рамках мирного соглашения предлагают, чтобы Украина, Россия и США совместно управляли Запорожской АЭС. Однако президент Украины Владимир Зеленский считает этот вариант несправедливым.
Также напомним, что 19 ноября этого года украинские энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской АЭС, которая длительное время оставалась без тока из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов российских войск.
Ранее, 23 сентября, "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на станции.
Российские оккупанты намеренно не подключали ЗАЭС к украинской энергосистеме, а единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь АЭС с сетью Украины, вышла из строя. Блэкаут продолжался месяц.
А 6 декабря сообщалось, что Запорожская АЭС временно потеряла питание из внешних источников.
Сейчас ЗАЭС получает электропитание только через одну из двух внешних линий электропередач.