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Компромисс между Украиной и Россией пока невозможен, - Павел

Чехия, Воскресенье 17 марта 2024 17:35
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Компромисс между Украиной и Россией пока невозможен, - Павел Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague.

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он, как агрессор, не имеет права выставлять", - заявил Павел.

Чешский лидер убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

По оценке президента может наступить момент, когда Москве и Киеву станет понятно, что продолжение конфликта означает только новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

В то же время Петр Павел считает, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весом.

"Ситуация начинает отрицательно проявляться, в том числе и в России", - подытожил он.

Снаряды от Чехии для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки, а также потерять еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия предоставила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.

На днях Павел заявил, что союзники уже обнаружили практически все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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