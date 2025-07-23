Компот из вишен на зиму без стерилизации и варки: лучший рецепт

Вишневый компот на зиму

На 3-литровую банку понадобятся:

спелые вишни - 400-500 г

сахар - 1 стакан

лимонная кислота - 1 ч. л

Способ приготовления

Сначала нужно тщательно промыть вишни. Далее в банку насыпьте 400-500 г вишен и лимонную кислоту, чтобы банки не сорвались. Также добавьте сахар, но если вы не любите сладкий компот, то его можно насыпать меньше.

После этого в каждую банку лейте кипяток и закатайте крышкой. Далее переверните банку вверх дном и накройте одеялом и оставьте на сутки настаиваться.

Рецепт вишневого компота (фото: кадр из видео)