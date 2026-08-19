"Компенсаций бизнесу не будет": в Раде напомнили, что лишних денег в бюджете нет

Бизнес потерял миллиарды гривен из-за российских обстрелов по складам и логистическим центрам. Государство не может компенсировать компаниям эти убытки напрямую, поскольку у госбюджета нет таких средств.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета ВР Данило Гетманцев.

Большой бизнес, по его словам, нуждается в двух вещах - доступе к государственным кредитным программам и расширении финансирования по программам страхования.

"Государство ограничено в ресурсах: если бы мы сразу открыли программы для крупного бизнеса, малому и среднему - денег бы вообще не хватило. Однако сейчас большой бизнес просит расширить эти инструменты, и я с ними абсолютно согласен", - говорит депутат.

Гетманцев отметил, что уже имело место обсуждение с премьером и министром экономики расширения программы "5-7-9%". "Потребности "Эпицентра", "Новой почты" и других измеряются миллиардами. Они готовы брать эти миллиарды из банковской системы по приемлемому проценту", - убежден он.

По словам главы комитета, компенсировать потери бизнеса государственный бюджет не может, поскольку только прямые убытки бизнеса составляют примерно годовой ВВП Украины.

"Но субсидировать часть процентной ставки и предоставить гарантии государство обязано", - пояснил собеседник.

Фото: Даниил Гетманцев о страховании военных рисков (РБК-Украина)

Страхованием военных рисков

Что касается программы страхования, то сейчас она работает "очень условно". Проблема в лимите возмещения - до 30 миллионов гривен.

"Для крупных сетей это слишком малая сумма, хотя малый бизнес мог бы проявлять большую активность. Программу страхования нужно расширять. Если сейчас на нее предусмотрено только 1 миллиард гривен, то эту сумму необходимо увеличивать в 10-30 раз - до 10-30 миллиардов гривен", - говорит Гетманцев.

По его словам, Рада ожидает от Минэкономики соответствующих предложений. По его мнению, парламент поддержит инициативу, даже если понадобятся дополнительные средства.

"Лимиты по этим программам должны быть существенно увеличены для всех", - отметил он.