Windows получит ассистент с искусственным интеллектом: каковы его особенности

Microsoft представила ИИ-компаньона Copilot с интересной особенностью. Благодаря конвергенции интерфейсов чата и больших языковых моделей теперь можно задавать вопросы на обычном языке, а технология достаточно умна, чтобы ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог компании.

"Мы вступаем в новую эру искусственного интеллекта, которая в корне меняет наше отношение к технологиям и пользу от них. Мы в Microsoft думаем об этом как о наличии второго пилота, который поможет справиться с любой задачей", - пояснили в компании.

Microsoft заметил, что ИИ-компаньон можно использовать автономно, как отдельное приложение. Он открывается с помощью окна на панели задач или комбинацией клавиш Win+C.

"Copilot уникальным образом объединит контекст и интеллект Интернета, ваши рабочие данные и то, что вы сейчас делаете на своем компьютере, чтобы обеспечить лучшую помощь - с вашей конфиденциальностью и безопасностью на переднем плане. Это будет простой и безупречный опыт, доступный в Windows 11, Microsoft 365 и в нашем веб-браузере с Edge и Bing", - отметили разработчики.

Однако главные функции Copilot раскрываются в приложениях, в которые встроен инструмент.

Copilot в раннем варианте станет доступен 26 сентября вместе с масштабным обновлением Windows 11. Однако интеграция в различные приложения будет происходить постепенно в течение осени.

Напомним, ранее президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта.

Тем временем генеральный директор компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии.

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