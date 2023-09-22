Windows отримає асистент із штучним інтелектом: які його особливості

Microsoft представила ШІ-компаньйона Copilot із цікавою особливістю. Завдяки конвергенції інтерфейсів чату та великих мовних моделей тепер можна ставити запитання природною мовою, а технологія достатньо розумна, щоб відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог компанії.

"Ми вступаємо в нову еру штучного інтелекту, яка докорінно змінює наше ставлення до технологій і користь від них. Ми в Microsoft думаємо про це як про наявність другого пілота, який допоможе впоратися з будь-яким завданням", - пояснили в компанії.

Microsoft зауважив, що ШІ-компаньйон можна використовувати автономно, як окремий додаток. Він відкривається за допомогою вікна на панелі завдань або комбінацією клавіш Win+C.

"Copilot унікальним чином об’єднає контекст і інтелект Інтернету, ваші робочі дані та те, що ви зараз робите на своєму комп’ютері, щоб забезпечити кращу допомогу – з вашою конфіденційністю та безпекою на передньому плані. Це буде простий і бездоганний досвід, доступний у Windows 11, Microsoft 365 і в нашому веб-браузері з Edge і Bing", - зауважили розробники.

Однак головні функції Copilot розкриваються в додатках, у які вбудовано інструмент.

Copilot у ранньому варіанті стане доступний 26 вересня разом із масштабним оновленням Windows 11. Однак інтеграція в різні додатки відбуватиметься поступово протягом осені.

Нагадаємо, раніше президент компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту.

Тим часом генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила ChatGPT, закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології.

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