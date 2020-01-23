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Компанію-фігуранта схеми в Міноборони визнали банкрутом

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 16:16
Компанію-фігуранта схеми в Міноборони визнали банкрутом
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Суд відкрив ліквідаційну процедуру

У четвер, 21 січня, Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом компанії "Трейд Коммодіті", яка є фігурантом корупційної схеми в Міноборони, і відкрив ліквідаційну процедуру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finbalance.

Зазначається, що 17 грудня Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС і залишив без змін рішення Господарського суду від 24 липня, яким в рамках справи №904/ 1693/19 про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті".

Тоді був затверджений реєстр вимог кредиторів, у тому числі визнано вимоги фіскалів до боржника тільки на 24,6 млн грн. Компанія не мала коштів для погашення заборгованості перед кредиторами, тому була розпочата процедура ліквідації.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Солом'янський районний суд Києва заарештував 100% акцій компанії "Трейд Коммодіті", причетного до розкрадання коштів посадовими особами Міністерства оборони. Зазначені акції належать директору "Трейд Коммодіті". Крім арешту, суд наклав заборону на будь-які дії з цими цінними паперами, пов'язані з їх відчуженням або розпорядженням.

У жовтні того ж року Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки (149,34 млн гривень) компанії "Трейд Коммодіті", яка фігурує у справі про корупційну схему в Міністерстві оборони України.

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