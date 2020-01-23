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Компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 16:16
Компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Cуд открыл ликвидационную процедуру

В четверг, 21 января, Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом компании "Трейд Коммодити", которая является фигурантом коррупционной схемы в Минобороны, и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finbalance.

Отмечается, что 17 декабря Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ДФС и оставил без изменений решение Хозсуда от 24 июля, которым в рамках дела №904/ 1693/19 о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити".

Тогда был утвержден реестр требований кредиторов, в том числе признано требования фискалов к должнику только на 24,6 млн грн. Компания не имела средств для погашения задолженности перед кредиторами, поэтому была начата процедура ликвидации.

Напомним, в ноябре 2018 года Соломенский районный суд Киева арестовал 100% акций компании "Трейд Коммодити", причастной к хищению средств должностными лицами Министерства обороны. Указанные акции принадлежат директору "Трейд Коммодити". Кроме ареста, суд наложил запрет на любые действия с этими ценными бумагами, связанные с их отчуждением или распоряжением.

В октябре того же года Соломенский районный суд Киева наложил арест на банковские счета (149,34 млн гривен) компании "Трейд Коммодити", которая фигурирует в деле о коррупционной схеме в Министерстве обороны Украины.

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