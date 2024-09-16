Обеспечение дронами - это стратегический приоритет, - Зеленский

Украинская армия должна быть снабжена дронами. Это не просто нечто тактическое, это стратегический приоритет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Неизменно работаем, чтобы у Украины было достаточно сил и средств для производства и поставки дронов", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что как бы в мире ни изменялась ситуация или обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных защитных и активных действий.

"Обеспечение дронами - это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. А особенно тех, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами", - подчеркнул глава государства.