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Обеспечение дронами - это стратегический приоритет, - Зеленский

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 20:00
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Обеспечение дронами - это стратегический приоритет, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинская армия должна быть снабжена дронами. Это не просто нечто тактическое, это стратегический приоритет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Неизменно работаем, чтобы у Украины было достаточно сил и средств для производства и поставки дронов", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что как бы в мире ни изменялась ситуация или обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных защитных и активных действий.

"Обеспечение дронами - это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. А особенно тех, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной темой стало обсуждение импорта деталей для дронов и улучшение подготовки воинов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам военнослужащего 109-го батальона ВСУ, сержанта Егора Фирсова сейчас почти все составляющие для производства дронов Украина производит самостоятельно.

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