Компанія Трампа завищувала ціни на проживання для його охорони, - WP

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Компанія Трампа виставляла рахунки Секретній службі за оренду номерів співробітниками, коли вони охороняли президента

Компанія Трампа Trump Organization завищувала ціни на проживання у своїх готелях співробітників Секретної служби, які охороняли президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post, в розпорядженні якої опинилися рахунку спецслужби, ця сума перевищує середні розцінки.

Наголошується, що компанія Трампа виставляла рахунки Секретній службі за оренду номерів співробітниками, коли вони охороняли президента. Вартість деколи сягала 650 доларів за ніч, що свідчить про безпрецедентні бізнес-зв'язки Trump Organization з урядом.

Газета провела огляд 103 рахунків, виставлених в період з січня 2017 року по квітень 2018 року, загальна сума склала 471 тис. доларів. Виписки стосуються трьох об'єктів: маєтку "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида, маєтку в Бедмінстері в штаті Нью-Джерсі і готелю Trump International Hotel у Вашингтоні.

WP пише, що в 2017 році нібито спецслужба десятки разів оплачувала номери за 650 доларів, а в 2018 - по 396 доларів.

"В Бедмінстері Секретна служба за котедж з трьома спальнями за місяць заплатила 17 тис. доларів, це висока ціна для нерухомості в цьому районі. Уряду виставили рахунок навіть за ті дні, коли Трампа там не було", - наголошується в публікації.

В компанії відкинули будь-які завищення цін. За словами віце-президента Trump Organization Еріка Трампа, номери надаються "за собівартістю і можуть бути здані за більш високу ціну гостям". При цьому він не уточнив, яка сума є собівартістю.

В Білому домі поки не прокоментували публікацію.

Нагадаємо, в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвени заявляв, що в 2020 році Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Маямі.

Незабаром Трамп з-за критики в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 у своєму гольф-клубі в Маямі.

Згодом, Трамп заявив, що наступний саміт "великої сімки" (G7) в 2020 році повинен пройти в його резиденції Кемп-Девід.