RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Компания Трампа построит в Грузии 70-этажную башню Trump Power, - WSJ

02:00 19.04.2026 Вс
2 мин
Журналисты узнали, что запланировано в проекте будущего небоскреба
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Семейная компания президента США Дональда Трампа планирует построить новый небоскреб под брендом Trump. На этот раз здание будут возводить в столице Грузии городе Тбилиси.

Как пишет издание, Trump Organization и ее партнеры намерены построить Trump Power Tbilisi. По словам источника, это будет многофункциональный проект примерно из 70-ти этажей, который станет самым высоким зданием в столице Грузии.

Башня будет включать роскошные жилые помещения, торговые площади и гостиничную инфраструктуру.

Данный проект разрабатывает архитектурное бюро Gensler при поддержке консорциума, в который входят грузинская компания по недвижимости Archi Group и Biograpi Living, являющаяся частью грузинского конгломерата.

По словам представителя партнеров Trump Organization по проекту, в этом деле участвует также нью-йорская девелоперская компания Sapir Organization (компания-бывший партнер Трампа).

WSJ пишет, что с начала второго срока Трампа Trump Organization все активнее делает ставку на международные лицензионные и брендовые сделки как ключевую часть своего бизнеса. Но как утверждают критики, такие зарубежные проекты создают по потенциальные конфликты интересов.

Сын лидера США и по совместительству исполнительный директор компании Эрик Трамп ранее оспаривал утверждения о том, что зарубежная деятельность Trump Organization представляет собой конфликт интересов, заявляя, что бизнес-операции отделены от политики администрации Белого дома.

Возвращаясь к Тбилиси, в пресс-релизе проекта приведены были переведены также слова Эрика Трампа, где он говорит, что этот проект распространит на Грузию "глобально признанный стандарт качества" компания.

Другие интересные факты о планах Трампа

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп раскритиковал федерального судьбы, который приказал остановить строительство бального зала в Белом доме. Речь идет о проекте стоимостью 400 млн долларов, который Трамп анонсирует уже на протяжении года.

По словам лидера США, бальный зал должен стать "большим подарком Америке", так как позволит будущим президентам и лидерам безопасно проводить масштабные мероприятия. В частности, в там будут бомбоубежища, современные больницы и медучреждения, а также секретные военные объекты.

Кроме того, неделю назад администрация Трампа обнародовала проект строительства 76-метровой триумфальной арки в Вашингтоне. Инициативу уже передали на рассмотрение Комиссии по изобразительному искусству.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
