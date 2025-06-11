Компания Tesla запускает сеть роботакси в США: обнародовано видео новинки

Руководство компании Tesla Inc. обнародовало видео, на котором запечатлен один из автомобилей Tesla, движущийся по улицам Остина (штат Техас) без водителя за рулем. Таким образом, в компании намекнули на приближение запуска сервиса роботакси в городе.

На опубликованных кадрах запечатлен черный электромобиль Model Y с надписью "robotaxi" на передней двери, сворачивающий с South Congress Avenue в одном из туристических районов столицы штата.

Видео размещено на странице X, принадлежащей Маску. Его также распространил Ашок Элусвами - руководитель подразделения Autopilot компании Tesla, который недавно возглавил проект разработки человекоподобного робота Optimus.

Хотя официальной даты запуска сервиса компания пока не объявила, по данным агентства Bloomberg, Tesla планирует начать эксплуатацию сети роботакси 12 июня.

На начальном этапе к работе будут привлечены беспилотные версии Model Y, которые сейчас проходят испытания. Эти транспортные средства уже были замечены в разных районах Остина с производственными номерными знаками и водителем за рулем.

Согласно обнародованной информации, автомобили будут использовать так называемую "несупервизованную" версию фирменного комплекса систем помощи водителю Full Self-Driving.

В отдельной заметке на платформе X Илон Маск отметил, что продемонстрированное на видео транспортное средство, функционировало на базе обновленного программного обеспечения.

Глава компании неоднократно подчеркивал, что будущее Tesla тесно связано с развитием робототехники, автономных технологий и искусственного интеллекта.

По его словам, запуск сервиса в Остине начнется в ограниченном формате - с 10-20 автомобилей, после чего проект будет постепенно масштабирован.

Пока не сообщается, кто именно станет первыми пользователями услуги, через какое приложение нужно будет заказывать поездки и какой будет их стоимость.