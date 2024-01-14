Компания Microsoft обошла Apple и снова стала самой дорогой в мире

В впервые с 2021 года, сделав ее самой дорогой компанией в мире. Производитель iPhone поднялся на 0,2%, в то время как корпорация компьютерных технологий прибавила на 1%.

Рыночная капитализация Microsoft составила 2,887 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, у Apple – 2,875 триллиона.

Отмечается, что из-за

Работа и

Apple планирует разработать функции со встроенным искусственным интеллектом для всего спектра устройств. Американская компания планирует потратить около 1 млрд. долларов.

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что миру придется решить проблемы, связанные с глубокими фейками, которые создают с помощью искусственного интеллекта.

"Нам придется обратить внимание, в частности, на то, что нас беспокоит большинство иностранных операций по кибервлиянию, виды деятельности, уже осуществляемые правительством России, Китая, Ирана", - сказал Смит.