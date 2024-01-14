UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Компанія Microsoft обійшла Apple і знову стала найдорожчою в світі

Фото: Компанія Microsoft стала найдорожчою в світі, обійшовши Apple (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Акції Microsoft на фондовому ринку піднялися, ринкова капіталізація компанії склала 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вперше з 2021 року, зробивши її найдорожчою компанією у світі. Виробник iPhone піднявся на 0,2%, тоді як корпорація комп'ютерних технологій додала на 1%.

Ринкова капіталізація Microsoft склала 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію, в Apple - 2,875 трильйона.

Зазначається, що за

Робота і 

Apple планує розробити функції з вбудованим штучним інтелектом для всього спектра своїх пристроїв. Американська компанія планує витратити близько 1 млрд доларів.

Президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що світу доведеться вирішити проблеми, пов’язані з глибокими фейками, які створюють за допомогою штучного інтелекту. 

"Нам доведеться звернути увагу, зокрема, на те, що нас турбує більшість іноземних операцій з кібервпливу, види діяльності, які вже здійснюються урядом Росії, Китаю, Ірану", - сказав Сміт. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MicrosoftApple