Компанія Microsoft обійшла Apple і знову стала найдорожчою в світі

У вперше з 2021 року, зробивши її найдорожчою компанією у світі. Виробник iPhone піднявся на 0,2%, тоді як корпорація комп'ютерних технологій додала на 1%.

Ринкова капіталізація Microsoft склала 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію, в Apple - 2,875 трильйона.

Зазначається, що за

Робота і

Apple планує розробити функції з вбудованим штучним інтелектом для всього спектра своїх пристроїв. Американська компанія планує витратити близько 1 млрд доларів.

Президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що світу доведеться вирішити проблеми, пов’язані з глибокими фейками, які створюють за допомогою штучного інтелекту.

"Нам доведеться звернути увагу, зокрема, на те, що нас турбує більшість іноземних операцій з кібервпливу, види діяльності, які вже здійснюються урядом Росії, Китаю, Ірану", - сказав Сміт.