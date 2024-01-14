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Компания Microsoft обошла Apple и снова стала самой дорогой в мире

Воскресенье 14 января 2024 02:40
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Компания Microsoft обошла Apple и снова стала самой дорогой в мире Фото: Компания Microsoft стала самой дорогой в мире, обойдя Apple (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Акции Microsoft на фондовом рынке поднялись, рыночная капитализация компании составила 2,887 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за всю историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу на фондовом рынке акции компании Microsoft завершили торговую сессию выше, чем Apple впервые с 2021 года, сделав ее самой дорогой компанией в мире. Производитель iPhone поднялся на 0,2%, в то время как корпорация компьютерных технологий прибавила на 1%.

Рыночная капитализация Microsoft составила 2,887 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, у Apple – 2,875 триллиона.

Отмечается, что из-за беспокойства по спросу на смартфоны привело к падению акций Apple на 3% в 2024 году после роста на 48% в прошлом году. Компания борется с низким спросом, включая iPhone.

В то же время Microsoft выросла примерно на 3% с начала года после того, как в 2023 году она выросла на 57% благодаря росту, частично вызванному ее лидерством в сфере генеративного искусственного интеллекта, в частности инвестициям в разработчика ChatGPT OpenAI.

Работа Apple и Microsoft по ИИ

Apple планирует разработать функции со встроенным искусственным интеллектом для всего спектра устройств. Американская компания планирует потратить около 1 млрд. долларов.

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что миру придется решить проблемы, связанные с глубокими фейками, которые создают с помощью искусственного интеллекта.

"Нам придется обратить внимание, в частности, на то, что нас беспокоит большинство иностранных операций по кибервлиянию, виды деятельности, уже осуществляемые правительством России, Китая, Ирана", - сказал Смит.

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