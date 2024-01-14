Компанія Microsoft обійшла Apple і знову стала найдорожчою в світі

Акції Microsoft на фондовому ринку піднялися, ринкова капіталізація компанії склала 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У п’ятницю на фондовому ринку акції компанії Microsoft завершили торгову сесію вище, ніж Apple вперше з 2021 року, зробивши її найдорожчою компанією у світі. Виробник iPhone піднявся на 0,2%, тоді як корпорація комп'ютерних технологій додала на 1%.

Ринкова капіталізація Microsoft склала 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію, в Apple - 2,875 трильйона.

Зазначається, що за непокоєння щодо попиту на смартфони призвело до падіння акцій Apple на 3% у 2024 році після зростання на 48% минулого року. Компанія бореться з низьким попитом, у тому числі на iPhone.

У той же час Microsoft зросла приблизно на 3% з початку року після того, як у 2023 вона зросла на 57% завдяки зростанню, частково спричиненому її лідерством у сфері генеративного штучного інтелекту, зокрема інвестиціям у розробника ChatGPT OpenAI.

Робота Apple і Microsoft із ШІ

Apple планує розробити функції з вбудованим штучним інтелектом для всього спектра своїх пристроїв. Американська компанія планує витратити близько 1 млрд доларів.

Президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що світу доведеться вирішити проблеми, пов’язані з глибокими фейками, які створюють за допомогою штучного інтелекту.

"Нам доведеться звернути увагу, зокрема, на те, що нас турбує більшість іноземних операцій з кібервпливу, види діяльності, які вже здійснюються урядом Росії, Китаю, Ірану", - сказав Сміт.