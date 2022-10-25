Apple компенсирует почти четверть энергии для зарядки гаджетов: каким образом
Компания Apple анонсировала новые инвестиции в солнечные и ветровые электростанции в Европе с целью компенсировать энергию для зарядки гаджетов собственного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Apple заявили, что анонсированные европейские инвестиции в зеленую энергетику являются частью стратегии по компенсации 22% электричества, которое клиенты используют для зарядки своих устройств.
В 2020 году компания обязалась к 2030 году устранить выбросы углерода во всем своем бизнесе, включая продукты и обширную цепочку поставок, которая простирается от Вьетнама до Бразилии.
"Мы полны решимости стать рябью в пруду, которая приведет к большим изменениям", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук. С 2020 года Apple придерживается нейтрального уровня выбросов углерода в своих глобальных корпоративных операциях.
По его словам, со строительством новых проектов в Европе компания стремится обеспечить все устройства Apple на континенте низкоуглеродной электроэнергией. Apple заявила, что в общей сложности запланированные инвестиции добавят 3000 гигаватт-часов в год возобновляемой энергии в сети.
Ранее мы писали, что Microsoft интегрирует продукты Apple с Windows 11 и Xbox. В магазине приложений Microsoft Store появятся Apple TV и Apple Music, релиз намечен на 2023 год.
Также ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.
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