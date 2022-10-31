Производство iPhone может сократиться на 30%: названа причина

Выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться в следующем месяце из-за коронавирусных ограничений в Китае. Падение выпуска завода компании Foxconn в Чжэнчжоу — крупнейшего в мире по производству iPhone — может составить до 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китайские власти в середине сентября объявили о введении строгих коронавирусных ограничений в одном из самых густонаселенных районов города Чжэнчжоу, где среди прочего расположены предприятия многих поставщиков Apple.

Завод Foxconn изначально не попал под действие очередного локдауна в Китае, однако уже через несколько дней руководство компании самостоятельно ввело санитарные ограничения на заводе в Чжэнчжоу. Сотрудникам запретили принимать пищу на территории завода, ограничили их перемещение по территории кампуса, а также обязали носить защитные маски.

В самой Foxconn заявили, что держат ситуацию под контролем и намерены нарастить выпуск на других заводах компании, чтобы нивелировать потери от коронавирусных ограничений.