Випередить Безоса. Засновник компанії Virgin Galactic 11 липня відправиться у космос
Наступної неділі, 11 липня, має відбутися старт суборбітального корабля Unity 22 компанії Virgin Galactic. На його борту, зокрема, перебуватиме засновник Virgin Galactic сер Річард Бренсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Virgin Galactic.
Запуск повинен відбутися з космопорту "Америка" у Нью-Мексико не раніше за 16:00 за київським часом. Кораблем керуватимуть досвідчені пілоти Дейв Маккей та Майкл Масуччі.
Також на борту космольоту перебуватимуть головна інструкторка астронавтів Бет Мозес, головний інженер Колін Беннетт та віце-президентка з державних справ та досліджень Сіріша Банлда.
Завданням екіпажу корабля буде оцінка готовності салону апарату до приймання туристів та науковців. Лише один пасажир корабля має досвід космічних польотів - Бет Мозес, яка здійснила суборбітальний політ у лютому 2019-го року.
Якщо все піде за планом і корабель Unity 22 здійснить свій суборбітальний політ, то Бренсон випередить свого конкурента - засновника Amazon Джеффа Безоса, який також найближчим часом повинен відправитися у космічний політ.
Нагадаємо, разом з Безосом на борту корабля New Shepard полетять ще троє пасажирів, зокрема, його брат та 82-річна Уоллі Фанк, яка мала полетіти в космос ще у 1960-х роках.
Очікувалося, що Безос стане першим з космічних мільярдерів, хто здійснить космічний політ на своєму кораблі.