В комитете Рады объяснили, какие изменения ожидают в законопроекте о мобилизации

"Комитет действительно выявил ряд проблемных норм (в законопроекте о мобилизации - ред.), которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов", - написала Радина.

По ее словам, подобное решение не означает, что члены комитета выступают против совершенствования процедуры мобилизации. Она должна быть справедливой, предсказуемой и без коррупционных дыр.

Нардеп также уточнила, что именно в законопроекте нужно изменить.

Обязанности органов местного самоуправления

Как отметила Радина, комитет хочет, чтобы в законопроекте не было нормы об обязанности для органов местного самоуправления "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкоматы. Органы местного самоуправления "не могут применять принуждение".

"Обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, в который это должно происходить, может порождать произвол", - добавила глава комитета.

Ограничения для уклонистов

Радина добавила, что также в законопроекте должны быть указаны точные сроки и условия для того, чтобы вносить военнообязанных в "реестр должников".

У руководителя ТЦК не может быть полномочий внести кого-либо в реестр на следующий день после неприбытия, а кого-то "не замечать" месяцами.

Проблема отсрочки

Комитет ожидает, что из законопроекта уберут право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения воинской службы, а также комиссий высшего уровня на собственное усмотрение предоставлять гражданам отсрочку от направления на базовую военную службу.

"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВЛК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, являющихся основаниями для отсрочки от мобилизации", - подчеркнула глава комитета.

Она добавила, что детальное заключение антикоррупционной экспертизы относительно законопроекта о мобилизации обнародуют на сайте Верховной рады.

Законопроект о мобилизации

Напомним, несколько недель назад Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, который предусматривает новый порядок ее проведения.

В частности, в документе содержатся ряд новых ограничений для уклонистов и снижение призывного возраста до 25 лет.

Заместитель главы Рады Александр Корниенко уже допустил, что парламент не примет законопроект в том виде, в котором его подало правительство.

При этом сегодня, 8 января, комитет Рады по социальной политике и антикоррупционный комитет признали, что к документу есть ряд вопросов.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.