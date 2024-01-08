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В комитете Рады объяснили, какие изменения ожидают в законопроекте о мобилизации

Фото: в комитете Рады объяснили, какие изменения ожидают в законопроекте о мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Антикоррупционный комитет Верховной рады обнаружил в законопроекте о мобилизации нормы, которые могут привести к коррупционным рискам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Радину в Facebook.

"Комитет действительно выявил ряд проблемных норм (в законопроекте о мобилизации - ред.), которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов", - написала Радина. 

По ее словам, подобное решение не означает, что члены комитета выступают против совершенствования процедуры мобилизации. Она должна быть справедливой, предсказуемой и без коррупционных дыр. 

Нардеп также уточнила, что именно в законопроекте нужно изменить. 

Обязанности органов местного самоуправления

Как отметила Радина, комитет хочет, чтобы в законопроекте не было нормы об обязанности для органов местного самоуправления "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкоматы. Органы местного самоуправления "не могут применять принуждение". 

"Обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, в который это должно происходить, может порождать произвол", - добавила глава комитета.

Ограничения для уклонистов 

Радина добавила, что также в законопроекте должны быть указаны точные сроки и условия для того, чтобы вносить военнообязанных в "реестр должников". 

У руководителя ТЦК не может быть полномочий внести кого-либо в реестр на следующий день после неприбытия, а кого-то "не замечать" месяцами. 

Проблема отсрочки

Комитет ожидает, что из законопроекта уберут право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения воинской службы, а также комиссий высшего уровня на собственное усмотрение предоставлять гражданам отсрочку от направления на базовую военную службу. 

"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВЛК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, являющихся основаниями для отсрочки от мобилизации", - подчеркнула глава комитета. 

Она добавила, что детальное заключение антикоррупционной экспертизы относительно законопроекта о мобилизации обнародуют на сайте Верховной рады. 

Законопроект о мобилизации

Напомним, несколько недель назад Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, который предусматривает новый порядок ее проведения. 

В частности, в документе содержатся ряд новых ограничений для уклонистов и снижение призывного возраста до 25 лет. 

Заместитель главы Рады Александр Корниенко уже допустил, что парламент не примет законопроект в том виде, в котором его подало правительство. 

При этом сегодня, 8 января, комитет Рады по социальной политике и антикоррупционный комитет признали, что к документу есть ряд вопросов

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина

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