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В Раду подали кандидатуры трех новых министров

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Киев, Понедельник 20 марта 2023 17:46
В Раду подали кандидатуры трех новых министров Фото: в Раду подали кандидатуры трех новых министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 20 марта, в Верховную раду поступили представления о назначении новых глав трех министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, премьер Денис Шмыгаль предложил Раде назначить:

  • Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины;
  • Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины;
  • Александра Камишина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, ранее стало известно, что Рада сегодня, 20 марта, поддержала увольнение Сергея Шкарлета с должности главы Министерства образования и науки.

Также мы писали, что в отставку отправили и министров Федорова и Рябикина.

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