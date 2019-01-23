Комітет ВР має зауваження до закону про верифікацію соцвиплат

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Комітет звернеться до Кабміну із відповідними застереженнями по законопроекту

Парламентський комітет соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення звернеться до Кабінету міністрів із зауваженнями щодо урядового законопроекту про верифікацію державних виплат на соцзахист українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 22 січня у комітеті відбулася робоча нарада, під час якої нардепи обговорили відповідний законопроект.

Вказано, що заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко звернула увагу на те, що законопроектом не врегульовано питання верифікації та валідації даних:

наявність некоректних даних у держреєстрах або їх відсутність. Наприклад, реєстрація смерті за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, внесення некоректних персональних даних про особу або питання транслітерації;

необхідність інформаційного обміну конкретними наборами актуальних даних, що мають оновлюватися між розпорядниками первинних даних. Наприклад, втрачені паспортні документи, які в подальшому віднайдені особами;

побудова комплексних систем захисту інформації держресурсів та необхідність погодження отримання інформації з міністерствами та відомствами, в яких пенсіонер проходив службу, щодо одержувачів.

Крім того, у комітеті зазначили, що досі відсутній механізм повернення державних виплат внутрішньо переміщеним особам, які були припинені не з їх вини.

"На думку учасників робочої наради, порядок та терміни опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат мають бути чітко врегульовані саме законом, а не підзаконними актами в "ручному" режимі… Учасники наради погодилися звернутися до Кабінету міністрів з відповідними зауваженнями та застереженнями щодо проекту закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів зазначили, що платформа для впровадження верифікації державних виплат на сферу соціального захисту українців готова на 95%.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін пропонує парламенту врегулювати правові та організаційні засади проведення верифікації та підвищити ефективність державних виплат.

Додамо, 27 грудня 2018 року Кабінет міністрів схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року, а також визначив уповноважений банк для реалізації цього механізму.