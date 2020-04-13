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Комітет значно зменшив витрати на навчання лікарів, - нардеп

Новини » Політика     13.04.2020 - 15:07
Комітет значно зменшив витрати на навчання лікарів, - нардеп
Фото: Володимир Цабаль (goloszmin.org)

На навчання медиків залишили 101 з 364 мільярдів гривень

У доопрацьованій версії змін державного бюджету в значній частині скорочено фінансування навчання медиків. Про це повідомив секретар комітету з питань бюджету Верховної Ради Володимир Цабаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив нардеп, в держбюджеті залишили лише 101 мільярд для підвищення кваліфікації медиків.

"У цьому бюджеті значно зменшені витрати на навчання лікарів. З З64 мільярдів залишили тільки 101 мільярда на навчання та підвищення кваліфікації медиків", - заявив Цабаль.

Також він зазначив, що дана версія держбюджету є нереалістичною.

"Ми заклали зменшення доходів на 11%. Але у нас вже за два місяці до карантину доходи впали на 15%. Не буде у нас 781 мільярда податкових доходів, а буде значно менше, адже бізнес перестає працювати через жорсткий карантин. У той же час витрати завищені", - повідомив Цабаль.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада України передбачила кошти на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, що пов'язане з виконанням робіт по її ліквідації.

Також повідомлялося, що після подолання епідемії коронавіруса в Україні Верховна рада збереться для повторного внесення змін у державний бюджет на 2020 рік. Кошти з фонду боротьби з COVID-19 спрямують на відновлення зупинених програм.

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