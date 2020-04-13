Комитет значительно уменьшил расходы на обучение врачей, - нардеп

Фото: Владимир Цабаль (goloszmin.org)

На обучение медиков оставили 101 из 364 миллиардов гривен

В доработанной версии изменений государственного бюджета в значительной части сокращено финансирование обучения медиков. Об этом сообщил секретарь комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил нардеп, в госбюджете оставили лишь 101 миллиард для повышения квалификации медиков.

"В этом бюджете значительно уменьшены расходы на обучение врачей. Из З64 миллиардов оставили только 101 миллиарда на обучение и повышение квалификации медиков", - заявил Цабаль.

Также он отметил, что данная версия госбюджета является нереалистичной.

"Мы заложили уменьшение доходов на 11%. Но у нас уже за два месяца до карантина доходы упали на 15%. Не будет у нас 781 миллиарда налоговых доходов, а будет значительно меньше, ведь бизнес перестает работать из-за жесткого карантин. В то же время расходы завышены", - сообщил Цабаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины предусмотрела средства на оказание одноразовой денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, погибших от острой респираторной болезни COVID-19, что связано с выполнением работ по ее ликвидации.

Также сообщалось, что после преодоления эпидемии коронавируса в Украине Верховная рада соберется для повторного внесения изменений в государственном бюджете на 2020 год. Оставшиеся средства из фонда борьбы с COVID-19 направят на восстановление остановленных программ.