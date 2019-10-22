США закликали Росію звільнити Асєєва

Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

Асєєва було засуджено так званою "ДНР" до 15 років ув’язнення

Сполучені Штати Америки (США) закликали Росію звільнити у непідконтрольному українській владі Донецьку українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва і закликали Росію й підтримувані нею сили звільнити його. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що США закликають Росію звільнити Асєєва й інших несправедливо затриманих українців.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що журналіста Станіслава Асєєва було засуджено так званою ДНР до 15 років ув’язнення. Ми закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, негайно звільнити його та інших несправедливо затриманих українців", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Нагадаємо, окупанти засудили до 15 років ув'язнення Асєєва. Повідомляється, що Асєєва звинуватили у "шпигунстві" та "закликах до екстремістської діяльності". Також в матеріалах справи стверджують, що Асєєва передавав дані в СБУ і вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового характеру.

Крім того, представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердили наявність імені українського журналіста Станіслава Асєєва в списках на обмін.

Також РБК-Україна повідомляло, що Асєєв в ефірі пропагандистської програми на одному з російських телеканалів "признался" у нібито роботі на українську розвідку.