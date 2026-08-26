Комитет ВР в третий раз поддержал налогообложение посылок: на сколько могут подорожать товары

Главное:

В случае принятия законопроекта НДС по ставке 20% будет начисляться на полную стоимость товара, начиная с первого евро.

Для покупок через электронные платформы налог планируется включать в конечную цену, а его оплатой будет заниматься маркетплейс.

За семь месяцев 2026 года стоимость международных посылок составила 136,3 млрд. грн., из которых 56,8 млрд. грн. не облагались НДС.

Минфин ожидает около 10 млрд грн дополнительных бюджетных поступлений каждый год.

Запуск новой системы предусмотрен не ранее 1 января 2027 г. и только после готовности необходимой инфраструктуры.

Что происходит с льготой на посылки до 150 евро

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №15112-д с учетом технико-юридических правок. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет уже в третий раз поддержал до первого чтения законопроект об отмене льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Речь идет о законопроектах №15460 и №15112-д.

По словам нардепа, министр финансов Сергей Марченко, представляя эту инициативу, заявил, что без принятия этого законопроекта Украина может не получить 4 млрд евро.

Законопроект №15112-д является налоговой частью пакета изменений по налогообложению международных посылок и электронной торговли.

В настоящее время товары в международных отправлениях стоимостью до 150 евро освобождены от НДС. Предлагаемые изменения предполагают отмену этой льготы для коммерческих товаров. В таком случае НДС по ставке 20% будет начисляться на полную стоимость товара начиная с первого евро.

Для товаров, приобретаемых через электронные платформы, предусмотрен отдельный механизм: НДС будет включаться в конечную стоимость покупки, а его начисление и перечисление в бюджет будет осуществлять сама платформа.

Почему хотят отменить льготу

Министр финансов Сергей Марченко объясняет реформу необходимостью создать равные правила для украинского и иностранного бизнеса.

По его словам, украинские производители и импортеры уплачивают НДС, тогда как часть поступающих из-за границы товаров через международные отправления пользуется налоговой льготой. При этом объем такого импорта значительно возрос.

По данным Таможни, в 2025 году в Украину поступило международное почтовое и экспресс-отправление на 167,3 млрд грн. Из этой суммы 92,9 млрд грн, или 55,5%, не облагались налогом из-за действующей льготы.

Для сравнения, в 2023 году объем необлагаемого налогом импорта составил около 40 млрд грн. Таким образом, за два года он увеличился более чем вдвое.

Тенденция сохраняется и в 2026 году. За семь месяцев общая стоимость международных посылок уже достигла 136,3 млрд. грн. При этом 56,8 млрд грн, или 42% их стоимости, не облагались налогом НДС.

В Минфине считают, что действующая система также создает условия для дробления коммерческих партий на отдельные отправления во избежание уплаты налогов.

Сколько денег получит бюджет

По оценке Сергея Марченко, после введения новой модели, бюджет ежегодно может получать около 10 млрд грн дополнительных поступлений.

Министр также увязывает реформу с необходимостью сокращать структурный дефицит платежного баланса. По его словам, за текущий год он уже составляет около 50 млрд долларов.

За семь месяцев 2026 года импорт вырос на 33%, тогда как экспорт – всего на 4%. Таким образом, темпы роста импорта почти в восемь раз превысили темпы роста экспорта.

В Минфине отмечают, что дополнительное налогообложение должно не только увеличить бюджетные поступления, но и создать более равные условия для украинских производителей.

Придется ли покупателям самим платить НДС

В случае покупок через международные маркетплейсы граждане не должны самостоятельно рассчитывать налог или оформлять дополнительные документы.

Минфин планирует использовать механизм IOSS (Import One-Stop Shop), который используется в Европейском Союзе.

По такой модели покупатель при оформлении заказа сразу видит конечную цену с учетом НДС и уплачивает ее одним платежом. Далее электронная платформа администрирует налог и перечисляет его в бюджет.

При этом конечная цена товара не обязательно вырастет ровно на 20%. По словам Марченко, продавец или маркетплейс может частично компенсировать налог за счет собственной маржи, изменить цену или предложить скидку.

В Минфине также рассчитывают, что часть импортных товаров смогут заменить украинские аналоги.

Когда могут заработать новые правила

Внедрение новой системы не планируется ранее 1 января 2027 года.

По словам Сергея Марченко, она начнет действовать только после того, как будет подтверждена готовность всех участников рынка международных почтовых отправлений и необходимых ИТ-решений.

То есть, к запуску новой модели должны подготовить соответствующую инфраструктуру, чтобы покупателям не пришлось самостоятельно оформлять и платить налог.

В то же время, законопроект еще предстоит пройти парламентское рассмотрение . Решение комитета является рекомендацией Верховной Рады, а не окончательным введением новых правил.