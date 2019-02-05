Комітет ВР попросить президента скликати РНБО для оголошення епідемії кору

Рішення було прийняте під час засідання комітету 5 лютого

Комитет Верховной рады по здравохранению во время заседания 5 февраля принял решение обратиться к президенту Украины Петра Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно ситуации, которая сложилась из заболеваемостью корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, глава комитета Ольга Богомолец отметила, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, должность которого в настоящее время вакантна, хотя не ликвидирована.

При этом депутаты считают, что эпидемию кори может объявить СНБО. Члены комитета считают, что штаб по борьбе с заболеваемостью корью, который организован при Министерстве здравоохранения, должен работать при СНБО.

Напомним, в Украине более 15 тыс. людей заболели корью в январе 2019 года - 6364 взрослых и ребенок 8731. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и городе Киеве.

Ранее Министерство здравоохранения решило не объявлять эпидемию кори в Украине.

Добавим также, в Украине с начала этого года от кори умерло 6 человек.