Від кору померли шість людей з початку 2019 року

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Протягом минулого року від кору померли 16 людей

В Україні з початку цього року від кору померло 6 осіб, а всього на кір захворіло 8,5 тис. осіб, з яких дві третини - діти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Центру громадського здоров'я.

Так, відповідні дані повідомив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ Олександр Заіка.

"З початку січня на кір захворіло 8,5 тис. людей і вже 6 померли. Минулого року ми маємо 55 тисяч захворілих і 16 померлих, це за весь рік", - зазначив лікар.

При цьому, як зазначив Заіка, дві третини захворілих - діти.

Лікар підкреслив, що люди, які не дбають про щеплення своїх дітей, в тому числі і від кору, зокрема через релігійні переконання, наражають на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих.

“У першу чергу, вони не дбають про свою безпеку, і про оточуючих. Якщо взяти 100 осіб, то в будь-якому випадку 2-3 особи з них будуть мати медичні протипоказання до щеплення - важкі імунодефіцитні стани тощо. Вони не можуть отримати це щеплення по медичних показах, але коли інші 95 будуть захищені, в тому числі і щепленням проти кору, то в такий спосіб вони убережуть цих людей", - сказав завідувач.

Він підкреслив, що летальні випадки - це наслідок відсутності щеплення проти кору і пізнього звернення за допомогою.

"Я вас закликаю, перше - вакцинуйтеся, і друге - вчасно звертайтеся за медичної допомогою. Зверніться до терапевта або педіатра зі своєю дитиною, він перевірить вакцинальний статус ваш або вашої дитини", - сказав Заіка.

Також зазначається, що дорослі, які були щеплені в дитинстві, можуть зробити ще одне щеплення проти кору, а тим, хто втратив відомості про вакцинацію, варто зробити необхідні щеплення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня планує скликати спеціальну комісію з розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, з 28 грудня 2018 року до 18 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 8498 людей: 3537 дорослих і 4961 дитина.

Відзначимо також, раніше МОЗ спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.