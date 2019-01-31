Число випадків кору в Україні може знизитися у найближчі тижні

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

У 2019 спалах кору повинен піти на спад

У найближчі тижні число випадків кору буде знижуватися. Про це в матеріалі РБК-Україна "Укол для імунітету: як МОЗ має намір боротися зі спалахом кору в Україні" розповіла завідуюча кафедрою епідеміології НМУ ім. Богомольця, професор Ірина Колесникова.

Вона прогнозує, що спалах кору в цьому році повинен піти на спад.

"У цьому році спалах кору повинен піти на спад, тому що ті, хто хотів зробити щеплення, його або вже зробили або збираються це зробити найближчим часом. Крім того, ті, хто цього не зробив і не хоче, в багатьох випадках вже перехворіли на кір", - вважає Колесникова.

Відзначається, що зниженню рівня захворюваності сприятимуть і весняні канікули в школах: діти тимчасово перестануть тісно спілкуватися у колективах, що перерве ланцюжок передачі захворювання. Але в минулому році це не допомогло, оскільки багато батьків сподівалися, що кір піде на спад через те, що в січні-лютому багатьом іншим дітям були зроблені щеплення.

"Але, на жаль, замість того, щоб вакцинувати своїх дітей, і тим самим посилити і колективний імунітет, вони цього не зробили, і, як наслідок, число випадків захворювання на кір знову зросло. А якби вони зробили щеплення під час весняних канікул, то шанси на спад були б істотніше", - підкреслила завкафедрою.

Разом з тим практика показує, що населення не поспішає вакцинуватися, поки кір "не прийде до них у регіон".

"До цього часу люди думають, що ми всі це придумали. Коли в Одеській області стався спалах кору, то батьки стояли в черзі за щепленнями. Подібна ситуація зараз спостерігається у західних областях", - підкреслив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Федір Лапій.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні з початку 2019 року зафіксовано майже 12 тисяч захворювань на кір.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.