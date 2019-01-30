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Супрун прокоментувала плани МОЗ оголосити епідемію кору

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 13:16
Супрун прокоментувала плани МОЗ оголосити епідемію кору
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну інформацію Супрун повідомила після засідання Кабміну у середу

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров’я не буде оголошувати епідемію кору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Відповідну інформацію Супрун повідомила після засідання Кабінету міністрів у середу, 30 січня.

"Ми не будемо оголошувати епідемію (кору, - ред.)", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Нагадаємо, минулого тижня Супрун анонсувала, що Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня має намір скликати спеціальну комісію з розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні. Для оголошення епідемії кору в Україні необхідно підтвердження ряду показників, підкреслювала в.о. голови МОЗ.

Як писало РБК-Україна, в Україні за четвертий тиждень на кір захворіли 3279 осіб - 1350, що на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем.

Додамо також, в Україні з початку цього року від кору померло 6 людей, а всього на кір захворіло 8,5 тис. осіб, з яких дві третини - діти.

У МОЗ наголошують, що "щеплення - єдиний надійний захист від кору".

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКірЕпідеміяУляна Супрун
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