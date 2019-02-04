В Україні в січні понад 15 тис. осіб захворіли на кір

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протягом п'ятого тижня 2019 року на кір захворіли 3379 осіб

В Україні більше 15 тис. людей захворіли на кір в січні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом п'ятого тижня 2019 року на кір захворіли 3379 осіб - 1499 дорослих і 1880 дітей. У МОЗ зазначили, що щеплення - єдиний надійний захист від кору.

Зазначається, що всього з 28 грудня 2018 до 1 лютого 2019 року на кір в Україні захворіли 15095 осіб - 6364 дорослих і 8731 дитина. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (2651 людина: 908 дорослих і 1743 дитини), Вінницькій (1383 людини: 588 дорослих і 795 дітей), Рівненській (1389 осіб: 457 дорослих і 932 дитини), Хмельницькій (1058 людей: 583 дорослих і 475 дітей) областях та місті Києві (1214 осіб: 624 дорослих і 572 дитини).

Нагадаємо, завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця, професор Ірина Колеснікова заявила, що в найближчі тижні кількість випадків кору буде знижуватися. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні з початку 2019 року зафіксовано майже 12 тисяч захворювань на кір.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.