Комітет ВР попросить президента скликати РНБО для оголошення епідемії кору

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Рішення було прийняте під час засідання комітету 5 лютого

Комітет Верховної ради з охорони здоров'я під час засідання 5 лютого прийняв рішення звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації, що склалася із захворюваністю на кір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, глава комітету Ольга Богомолець відзначила, що згідно з чинним законодавством, оголосити епідемію кору може тільки головний санітарний лікар, посаду якого в даний час вакантна, хоча не ліквідована.

При цьому депутати вважають, що епідемію кору може оголосити РНБО. Члени комітету вважають, що штаб по боротьбі із захворюваністю кором, який організований при Міністерстві охорони здоров'я, повинен працювати при РНБО.

Нагадаємо, в Україні більше 15 тис. людей захворіли на кір в січні 2019 року - 6364 дорослих і 8731 дитина. Найвищі показники захворюваності - у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Києві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.

Додамо також, в Україні з початку цього року від кору померло 6 людей.