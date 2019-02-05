Порошенко закликав Раду ухвалити закон про податок на виведений капітал

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент вважає, що ухвалення закону не вигідне тим, хто не інвестує в Україну

Президент України сподівається, що Верховна Рада підтримає його законопроект про податок на виведений капітал. Про це він заявив під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Зі слів президента, закон про податок на виведений капітал за підписом президента давно зареєстрований у Верховній раді, однак наразі можуть тривати дискусії щодо строків впровадження нового податку.

"Була проведена велика робота з бізнесом, з представниками об’єднань бізнесу щодо роз’яснення положень цього закону… Закон лежить у парламенті. Я офіційно звертаюсь до парламентарів. Прошу підтримати. Ми можемо вести дискусії, чи це запроваджувати в 2019 році, чи з 1 січня 2020-го, чи в середині 2020-го, але дайте надійний орієнтир бізнесу і інвесторам", - закликав Порошенко.

Він наголосив, що ухвалення закону не вигідне тим, хто виводить капітали за межі країни і не інвестує в Україну.

"Кому це невигідно - тим, хто виводить гроші з України без інвестицій. Підписав угоду про подвійне оподаткування і ті гроші, які зароблені в Україні,спокійно виводиш в третю країну. Не у вигляді прибутку чи дивідендів, а у вигляді роялті схем та прикриття виводиш гроші з України. Ми сказали: "Ні, залишай гроші в Україні і інвестуй - нуль оподаткування, виводиш гроші з Україні - плати податки", - пояснив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжить діалог із експертами МВФ щодо пошуку можливості запровадження податку на виведений капітал у формі фіскально-нейтральної, збалансованої та стабільної моделі оподаткування розподіленого прибутку.