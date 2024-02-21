Новые санкции США будут нацелены и на военную машину России, - Госдеп

Пакет новых масштабных санкций против РФ будет нацелен, в том числе, против российской военной машины, а также режима, который преследует оппозиционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

"Мы всегда ищем дополнительные способы, с помощью которых мы сможем подавить российскую военную машину, лишить российский ВПК компонентов, которые он должен использовать для обеспечения своих военных усилий, а также привлечь к ответственности тех, кто к этому причастен", - отметил представитель Государственного департамента США

Он отметил, что подробно все будет объявлено в пятницу, 22 февраля, однако отметил, что "это будет мощный пакет санкций" против РФ.

Миллер также отметил, что будут применены меры, чтобы обеспечить выполнение предыдущих санкций, введенных против российского режима.

Отдельно будут вводиться санкции, связанные непосредственно со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Смерть Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального якобы оторвался тромб. Пока официально о причинах смерти политика не известно.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России”.

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