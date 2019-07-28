Данія може зірвати запуск "Північного потоку-2"

Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

Дозвіл Данії на будівництво необхідно отримати в найближчі тижні

Данія, яка ще не надала дозволу на будівництво російського "Північного потоку-2", може зірвати запуск газопроводу 31 грудня 2019 року. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

зокрема, РФ може зірвати терміни початку поставок газу європейським країнам по трубопроводу, якщо в серпні не отримає дозвіл на будівництво від Данії.

"Якщо в наступні кілька тижнів ми не отримаємо схвалення від данців, то не зможемо вкластися в термін", - сказав виданню високопоставлене джерело, близьке до оператора проекту компанії Nord Stream AG.

Другий джерело газети назвав серпень критичним для проекту.

"Вже майже серпень, і це змушує турбуватися, якщо не панікувати", - сказав він FT.

При цьому наголошується, що навіть якщо дозвіл буде отримано у серпні, будь-які додаткові затримки можуть стати критичними для проекту і привести до неминучого зриву строків поставок газу.

Нагадаємо, оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 відкликала заявку за маршрутом в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм. У той же час компанія зберегла заявку для отримання дозволу за маршрутом на північний захід від острова Борнхольм, а також заявка по маршруту до південно-схід від острова Борнхольм.

Як відомо, у травні датське енергетичне агентство представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище маршруту російського газопроводу "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм.