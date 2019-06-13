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У Конгресі США запропонували ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Новини » Економіка    13.06.2019 - 10:33
У Конгресі США запропонували ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Законопроект ідентичний документу, поданому в Сенат

У Палаті представників Конгресу США зареєстровано законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявление республіканця Адама Кінзінгера.

Як зазначив конгресмен, законопроект внесли демократ Денні Хек і республіканець Грег Пенс.

"Протягом багатьох років Росія намагалася використовувати енергетичну залежність як засіб надмірного політичного впливу на наших європейських союзників. Володимир Путін використовував природний газ в якості зброї для залякування і примусу всього регіону", - заявив Кінзінгер.

Конгресмен впевнений, що "Північний потік-2" несе загрозу для мільйонів європейців і створить серйозні ризики для безпеки у всьому світі.

Кінзінгер вважає за необхідне зупинити завершення будівництва "Північного потоку-2". "Сполучені Штати повинні підтримати наших союзників і захистити нашу власну національну безпеку", - додав він.

Конгресмен нагадав, що аналогічний законопроект вже зареєстрований у Сенаті.

Нагадаємо, раніше в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який готувався сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном і Джин Шахін, що передбачає санкції щодо учасників "Північного потоку-2".

Раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова йти до кінця в реалізації проекту.

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