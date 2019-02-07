Комітет Сенату США затвердив кандидатуру Вільяма Барра на посаду генпрокурора

Тепер за призначення Барра повинен буде проголосувати Сенат повного складу

Члены юридического комитета Сената Конгресса США утвердили кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Сената.

Сообщается, что теперь за назначение Барра должен будет проголосовать Сенат полного состава. При положительном исходе он будет приведен к присяге в качестве нового главы министерства юстиции США.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США.

После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора.

РБК-Украина писало, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн покинет свой пост. Чиновник сообщил президенту США Дональду Трампу о своих намерениях уйти из Министерства юстиции США, когда Уильям Барр, которого Трамп выдвинул на пост генерального прокурора, вступит в должность.