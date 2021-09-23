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Санкції проти "Північного потоку-2" схвалили в Конгресі США, - Вітренко

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США, Четвер 23 вересня 2021 09:22
Санкції проти "Північного потоку-2" схвалили в Конгресі США, - Вітренко Фото: глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Палата представників Конгресу США сьогодні, 23 вересня схвалила поправки до оборонного бюджету США. Якими, зокрема, передбачається введення санкцій проти газогону "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренко.

"Палата представників Конгресу США щойно прийняла правки до оборонного бюджету які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний Потік-2", - написав Вітренко.

Він зазначив, що наразі ведеться робота роботу з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій.

"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", - додав Вітренко.

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Юрій Вітренко Конгресс США Північний потік-2 Нафтогаз України Санкції
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