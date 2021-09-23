Санкції проти "Північного потоку-2" схвалили в Конгресі США, - Вітренко
Фото: глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко (УНІАН)
Палата представників Конгресу США сьогодні, 23 вересня схвалила поправки до оборонного бюджету США. Якими, зокрема, передбачається введення санкцій проти газогону "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренко.
"Палата представників Конгресу США щойно прийняла правки до оборонного бюджету які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний Потік-2", - написав Вітренко.
Він зазначив, що наразі ведеться робота роботу з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій.
"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", - додав Вітренко.