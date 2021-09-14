Погрожують блокувати держпризначення: у Сенаті США вимагають ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: у Сенаті США вимагають ввести санкції проти газопроводу" Північний потік-2 " (Getty Images)
Сенатори від Республіканської партії пригрозили зривом затвердження кандидатів у Мінфін США, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Відзначається, що сенатор від Пенсільванії Пет Тумі і сенатор від Техасу Тед Круз заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Йдеться про п'ять призначень в Мінфіні, в тому числі заповнення постів керівників, що відповідають за санкції і фінансування боротьби з тероризмом.