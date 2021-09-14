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Погрожують блокувати держпризначення: у Сенаті США вимагають ввести санкції проти "Північного потоку-2"

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США, Вівторок 14 вересня 2021 16:12
Погрожують блокувати держпризначення: у Сенаті США вимагають ввести санкції проти "Північного потоку-2" Фото: у Сенаті США вимагають ввести санкції проти газопроводу" Північний потік-2 " (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Сенатори від Республіканської партії пригрозили зривом затвердження кандидатів у Мінфін США, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Відзначається, що сенатор від Пенсільванії Пет Тумі і сенатор від Техасу Тед Круз заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Йдеться про п'ять призначень в Мінфіні, в тому числі заповнення постів керівників, що відповідають за санкції і фінансування боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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