Погрожують блокувати держпризначення: у Сенаті США вимагають ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Відзначається, що сенатор від Пенсільванії Пет Тумі і сенатор від Техасу Тед Круз заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Йдеться про п'ять призначень в Мінфіні, в тому числі заповнення постів керівників, що відповідають за санкції і фінансування боротьби з тероризмом.