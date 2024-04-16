У Байдена резко изменили позицию по идее спикера Джонсона о помощи Украине и Израилю

Белый дом резко изменил позицию по идее спикера Палаты представителей США Майка Джонсон по поводу пакета из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" отвечает запросам Белого дома. Но, как отметил Кирби, администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера действительно поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", - сказал представитель Белого дома.

В то же время Кирби отметил важность того, чтобы Украина и Израиля, "находящиеся под прицелом", как можно быстрее получили необходимую помощь для безопасности. Белый дом рассчитывает, что это произойдет уже на этой неделе.