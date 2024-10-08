Комитет рассматривал вопрос служебного расследования после онлайн-участия Дмитрука

Юридических оснований не допустить народного депутата-беглеца Артема Дмитрука к заседанию правоохранительного комитета нет. Поэтому был инициирован вопрос о его исключении из списка членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Радину в эфире телемарафона.

Как рассказала Радина, ей неизвестно как случилось, что Дмитрук смог принять онлайн-участие в заседании правоохранительного комитета. В то же время она напомнила, что он является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. и пока народным депутатом.

"На сколько мне известно, коллеги из указанного Комитета также рассматривали вопрос о служебном расследовании о том, каким образом такое подключение произошло... но пока он является народным депутатом, членом Комитета собственно юридических оснований не допустить его к заседанию Комитета нет. Именно поэтому и инициирован вопрос об исключении его из членов Комитета", - пояснила она.

Кто такой Дмитрук

25 августа СМИ сообщили, что Артем Дмитрук сбежал в Молдову, и эту информацию подтвердило Государственное бюро расследований. Тогда же ему было объявлено подозрение за нападение на правоохранителя и военного.

Генеральный прокурор Андрей Кости отметил, что Украина будет использовать все международно-правовые средства для возвращения нардепа "домой". Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал возможность лишения Дмитрука депутатского мандата.

Вскоре ДБР объявил нардепа в международный розыск. Недавно беглец заявил, что находится в Лондоне, где, по его словам, его ждал суд, на котором рассматривался вопрос его экстрадиции в Украину.