У СН сподіваються, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення глави Міненерго
Перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль завтра може внести подання до Верховної ради на призначення міністра енергетики. На цю посаду фракція пропонує віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.
Про це він сказав у ході брифінгу.
"Окреме буде засідання і з питанням кадровим щодо розгляду кандидатури пана Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Зараз ми виконуємо усі формальності. Таке подання вносить прем'єр-міністр за поданням коаліції. Сподіваємося, що завтра пан прем'єр внесе це подання до Верховної ради", - зазначив Корнієнко.
Парламентар додав, що претендент також має провести зустрічі з іншими фракціями.
"Також сьогодні ми зрозуміли, що пану Герману потрібно зустрітися з депутатськими фракціями, крім нашої. Виконати регламент і спробувати залучитися підтримкою інших фракцій у боротьбі за цю посаду", - заявив нардеп.
Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.
Як писало РБК-Україна, минулого тижня у партії "Слуга народу" відзначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Галущенка главою Міненерго.
Так, на засіданні фракції СН прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.