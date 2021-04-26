У СН сподіваються, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення глави Міненерго

Перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль завтра може внести подання до Верховної ради на призначення міністра енергетики. На цю посаду фракція пропонує віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Окреме буде засідання і з питанням кадровим щодо розгляду кандидатури пана Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Зараз ми виконуємо усі формальності. Таке подання вносить прем'єр-міністр за поданням коаліції. Сподіваємося, що завтра пан прем'єр внесе це подання до Верховної ради", - зазначив Корнієнко.

Парламентар додав, що претендент також має провести зустрічі з іншими фракціями.

"Також сьогодні ми зрозуміли, що пану Герману потрібно зустрітися з депутатськими фракціями, крім нашої. Виконати регламент і спробувати залучитися підтримкою інших фракцій у боротьбі за цю посаду", - заявив нардеп.