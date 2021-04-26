ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У СН сподіваються, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення глави Міненерго

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 12:48
У СН сподіваються, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення глави Міненерго Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль завтра може внести подання до Верховної ради на призначення міністра енергетики. На цю посаду фракція пропонує віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Окреме буде засідання і з питанням кадровим щодо розгляду кандидатури пана Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Зараз ми виконуємо усі формальності. Таке подання вносить прем'єр-міністр за поданням коаліції. Сподіваємося, що завтра пан прем'єр внесе це подання до Верховної ради", - зазначив Корнієнко.

Парламентар додав, що претендент також має провести зустрічі з іншими фракціями.

"Також сьогодні ми зрозуміли, що пану Герману потрібно зустрітися з депутатськими фракціями, крім нашої. Виконати регламент і спробувати залучитися підтримкою інших фракцій у боротьбі за цю посаду", - заявив нардеп.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня у партії "Слуга народу" відзначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Галущенка главою Міненерго.

Так, на засіданні фракції СН прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Минэнерго Слуга народа Денис Шмигаль
NEWS
На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату
На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"