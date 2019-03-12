Комітет Ради завтра продовжить розгляд розслідування про корупцію в "оборонці"

Засідання почнеться у середу о 15:00

Антикоррупционный комитет Верховной рады планирует в среду принять решение по фактам, которые были обнародованы в журналистском расследовании "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме". Об этом говорится в повестке дня комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что заседание начнется в среду в 15:00.

"О принятии комитетом решения относительно обнародованных в журналистском расследовании фактов коррупции в сфере деятельности государственного концерна "Укроборонпром" и непосредственном участии первого заместителя председателя СНБО Гладковского и генерального директора "Укроборонпром" Букина", - говорится в повестке дня.

Вторым вопросом комитет планирует заслушать отчет Национального антикоррупционного бюро о деятельность за последние 6 месяцев

Напомним, Transparency International Ukraine призвало руководителей Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной фискальной службы (ДФС), Военной прокуратуры ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) безотлагательно начать проверку действий сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме".

Отметим, что в последней части расследования программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, САП, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме".

В ГПУ уже отреагировали и заявили, что взятки не брали. От НАБУ еще официального комментария нет. Также со стороны новосозданного Государственного бюро расследований было заявление, что он выяснит роль следственных органов в коррупции в оборонной сфере.