МВФ назвав умови кредитування України після відставки Смолія

Фото : представник МВФ в Україні Йоста Люнгман (vmr gov ua)

Безвідповідальна політика центрального банку не влаштує МВФ

Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу. Такі умови співпраці закладені в програмі Stand-by України з МВФ.

Про це представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net.

За його словами, за колишнього голови НБУ Якова Смолія регулятор ефективно впроваджував зважену грошово-кредитну і фінансову політику. Він також наголосив на важливості, щоб цю політику продовжив і новий майбутній голова.

Він також зазначив, що нинішня програма МВФ базується на збереженні системи незалежності Нацбанку і на продовженні політики інфляційного таргетування, плаваючого курсу, накопичення міжнародних резервів і зміцнення фінансового сектора.

"Ми переконані, що модель управління центробанком і система управління монетарним і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", - сказав Люнгман.

Він також пояснив, чому центральний банк має бути незалежним.

"Ми знаємо, що виважена грошово-кредитна, валютна та фінансова політика мають надзвичайно позитивний вплив на довгостроковий економічний розвиток. Але ми також знаємо, що іноді хороша політика непопулярна, а деякі політики прагнуть стимулювати швидке зростання", - сказав він.

За його словами, "безвідповідальна політика центрального банку врешті-решт призводить до високої інфляції, нестабільності валютного курсу, проблем у фінансовому секторі, низького рівня економічного зростання та високого рівня безробіття, як ми це спостерігали під час минулих криз в Україні".

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Зазначимо, Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.