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У "Слузі народу" розповіли, коли голосуватимуть за голову НБУ

Київ, Середа 15 липня 2020 23:07
У "Слузі народу" розповіли, коли голосуватимуть за голову НБУ
Автор: РБК-Україна

У ВР внесли постанову про призначення нового глави Національного банку

Голосування за нового голову Національного банку України може відбутися 16 липня. Новим главою НБУ пропонують призначити Кирила Шевченка.

Про це у Facebook написала народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Вірогідно голосування за голову Нацбанку відбудеться вже завтра. Кандидат - Кирило Шевченко, голова правління "Укргазбанку", - написала вона.

Зазначимо, Шевченко займає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконувача обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

В банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також в 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, 1 липня екс-голова НБУ Яків Смолій подав у відставку і назвав причиною такого рішення "систематичний політичний тиск".

3 липня Верховна рада відправила Смолія у відставку. При цьому у Зеленського заявили, що на Смолія не чинилося ніякого політичного тиску.

У Міжнародному валютному фонді закликали зберегти незалежність Нацбанку, так як це є однією з вимог в рамках програми співпраці з Україною.

На розгляд фінансового комітету Верховної ради 15 липня внесли постанову про призначення нового глави Національного банку.

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