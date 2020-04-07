ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради розгляне зміни до КПК про судовий контроль на час карантину

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 17:37
Комітет Ради розгляне зміни до КПК про судовий контроль на час карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет розгляне законопроект у другому читанні

Комітет з питань правоохоронної діяльності в ході засідання, 8 квітня, розгляне законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо судового контролю на час карантину. Про це свідчить порядок денний комітетів, опублікована на сайті парламенту.

Відзначимо, що комітет певним головним за даним проектом закону.

"Проект закону "Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)" №3276, друге читання", - зазначено в порядку денному комітету.

Підкреслимо, даним законопроектом передбачено тимчасово, на період карантину, встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження.

Нагадаємо, 30 березня Рада схвалила цей законопроект за основу, за документ проголосували 275 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, закон для підтримки населення і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу набрав чинності.

Укладення договорів між споживачами та виконавцями компослуг відтерміновано, - ВР У Раді пояснили причини великої кількості поправок до законопроекту "Про банки"
Новини України УПКкарантинВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся