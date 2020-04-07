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Комитет Рады рассмотрит изменения в УПК о судебном контроле на время карантина

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 17:37
Комитет Рады рассмотрит изменения в УПК о судебном контроле на время карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрит законопроект во втором чтении

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности в ходе заседания, 8 апреля, рассмотрит законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс о судебном контроле на время карантина. Об этом свидетельствует повестка дня комитетов, опубликованная на сайте парламента.

Отметим, что комитет определенным главным по данному проекту закона.

"Проект закона "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)" №3276, второе чтение", - указано в повестке комитета.

Подчеркнем, данным законопроектом предусмотрено временно, на период карантина, установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства.

Напомним, 30 марта Рада одобрила данный законопроект за основу, за документ проголосовали 275 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса вступил в силу.

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